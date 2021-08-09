«Лейпциг» хочет подписать Захаряна
20:47
По информации «СЭ», «Лейпциг» заинтересован в подписании полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.
Немецкий клуб готов активировать опцию выкупа 18-летнего российского футболиста. Но прямо сейчас переход маловероятен.
В текущем сезоне Захарян провел 3 матча за «Динамо», забил один гол и сделал одну результативную передачу. В минувшем сезоне на его счету 13 игр, три забитых мяча и пять голевых паса.
Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 4 миллиона евро. Контракт Захаряна с московской командой действует до конца июня 2024 года.
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