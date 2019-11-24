«Сочи» упустил победу над «Уфой»

«Уфа» сыграла вничью с «Сочи» со счетом 1:1 в матче 17-го тура чемпионата России.

Уфимцы сыграли вничью в третий раз кряду в турнире и занимают 11-е место в таблице. Сочинцы набрали первое очко за месяц, команда располагается на последнем месте.

В составе гостей счет в матче открыл Дмитрий Полоз, а во втором тайме в концовке встречи счет сравнял Андрес Вомбергар. Для него этот мяч стал первым в текущем сезоне чемпионата.

Чемпионат России

Премьер-лига

17-й тур

«Уфа» — «Сочи» — 1:1 (0:1)

Голы: Полоз, 25 (0:1). Вомбергар, 85 (1:1).

«Уфа»: Беленов, Сухов, Неделчару, Пуцко, Йокич, Алиев, Фомин, Карп, Тилль (Козлов, 65), Бизяк (Гиоргобиани, 82), Кротов (Вомбергар, 83).

«Сочи»: Фролов, Мостовой, Новосельцев, Миладинович, Мевля (Калугин, 50), Шакуро, Карапетян (Юрганов, 77), Померко, Цаллагов, Бурмистров, Полоз (А.Заболотный, 56).

Предупреждения: Цаллагов, 9. Фомин, 38. Бурмистров, 49. Кротов, 49. Сухов, 60.

Судьи: Матюнин. Мурашов, Чельцов (все — Москва).

24 ноября. Уфа. Стадион «Нефтяник».

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