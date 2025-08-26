Дзюба: «Если бы «Спартак» хотел взять трофей, позвал бы Черчесова»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал ситуацию в «Спартаке».

«Удивляет, что самый большой клуб — такой, как «Спартак» —за 20 лет выиграл только одно чемпионство. Если честно, то если бы они хотели взять трофей, они бы позвали Черчесова — фундаментального человека, который знает, что такое выигрывать», — цитирует футболста «РБ Спорт».

Ранее 37-летний форвард заявил, что «Спартак» подписал бы его, если бы хотел претендовать на чемпионство.

61-летний Черчесов 6 августа возглавил «Ахмат», подписав контракт с клубом на три года.

После 6 туров красно-белые занимают 8-е место в турнирной таблице РПЛ с 8 очками.