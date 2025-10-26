«Сочи» прилетел в Грозный на матч с «Ахматом»

Игроки и тренерский штаб «Сочи» прилетели в Грозный на матч 13-го тура против «Ахмата», сообщает пресс-служба клуба.

«Грозный, добрый вечер», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Сочи».

Ранее борт с командой не смог приземлиться в Грозном из-за неблагоприятных погодных условий и совершил посадку в Махачкале.

Матч между командами состоится в понедельник, 27 октября. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.