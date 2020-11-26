«Сочи» потроллил «Факел» и РПЛ, сделав футболку с надписями от руки
«Сочи» создал для Кристиана Нобоа шуточную футболку, поиздевавшись над недавним инцидентом в матче ФНЛ. Во время вчерашней игры «Факел» — «Велес» (0:0) у нападающего хозяев Максима Григорьева игровая футболка пришла в негодность.
Из-за отсутствия запасного комплекта ему пришлось играть в чужой форме с пластырем, на котором от руки написали его номер.
«Сочи» поступил аналогичным образом, приклеив бумажки с номером 16, фамилией «Нобоа» и надписью «Здесь вам не курорт».
«Премьер-лига, в манеже играть нельзя, а форму такую согласуете? Говорят, это последний тренд ФНЛ», — говорится в сообщении сочинцев.
@premierliga в манеже играть нельзя, а форму такую согласуете?— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) November 26, 2020
Говорят, это последний тренд @FNLeague pic.twitter.com/g2413glf1t
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