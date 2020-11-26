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«Сочи» потроллил «Факел» и РПЛ, сделав футболку с надписями от руки

17:19
Шуточная футболка &quot;Сочи&quot;.
Шуточная футболка &quot;Сочи&quot;.
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«Сочи» создал для Кристиана Нобоа шуточную футболку, поиздевавшись над недавним инцидентом в матче ФНЛ. Во время вчерашней игры «Факел» — «Велес» (0:0) у нападающего хозяев Максима Григорьева игровая футболка пришла в негодность.

Максим Григорьев в матче &quot;Факел&quot; - &quot;Велес&quot;.Бывший игрок сборной России Григорьев вышел в матче ФНЛ в футболке с написанным от руки номером

Из-за отсутствия запасного комплекта ему пришлось играть в чужой форме с пластырем, на котором от руки написали его номер.

«Сочи» поступил аналогичным образом, приклеив бумажки с номером 16, фамилией «Нобоа» и надписью «Здесь вам не курорт».

«Премьер-лига, в манеже играть нельзя, а форму такую согласуете? Говорят, это последний тренд ФНЛ», — говорится в сообщении сочинцев.

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