«Сочи» потроллил «Факел» и РПЛ, сделав футболку с надписями от руки

«Сочи» создал для Кристиана Нобоа шуточную футболку, поиздевавшись над недавним инцидентом в матче ФНЛ. Во время вчерашней игры «Факел» — «Велес» (0:0) у нападающего хозяев Максима Григорьева игровая футболка пришла в негодность.

Из-за отсутствия запасного комплекта ему пришлось играть в чужой форме с пластырем, на котором от руки написали его номер.

«Сочи» поступил аналогичным образом, приклеив бумажки с номером 16, фамилией «Нобоа» и надписью «Здесь вам не курорт».

«Премьер-лига, в манеже играть нельзя, а форму такую согласуете? Говорят, это последний тренд ФНЛ», — говорится в сообщении сочинцев.