Бывший игрок сборной России Григорьев вышел в матче ФНЛ в футболке с написанным от руки номером

Курьезный эпизод произошел во время матча 24-го тура Олимп-ФНЛ между «Факелом» и «Велесом». У форварда хозяев Максима Григорьева возникли проблемы с экипировкой.

У воронежцев не оказалось запасного комплекта, и Григорьеву пришлось надеть футболку с чужим номером 9. Поверх него сотрудники клуба приклеили пластырь, на котором от руки написали номер 7.

Григорьев начал профессиональную карьеру в «Спартаке», позднее играл за «Ростов», «Локомотив», «Оренбург», «Урал», «Балтику», а с 2012 по 2014 год провел четыре матча за сборную России.