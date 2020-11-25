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Бывший игрок сборной России Григорьев вышел в матче ФНЛ в футболке с написанным от руки номером

17:35
Максиму Григорьеву наклеивают пластырь с написанным от руки номером. Максим Григорьев в матче &quot;Факел&quot; - &quot;Велес&quot;.
Максиму Григорьеву наклеивают пластырь с написанным от руки номером.
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Курьезный эпизод произошел во время матча 24-го тура Олимп-ФНЛ между «Факелом» и «Велесом». У форварда хозяев Максима Григорьева возникли проблемы с экипировкой.

У воронежцев не оказалось запасного комплекта, и Григорьеву пришлось надеть футболку с чужим номером 9. Поверх него сотрудники клуба приклеили пластырь, на котором от руки написали номер 7.

Григорьев начал профессиональную карьеру в «Спартаке», позднее играл за «Ростов», «Локомотив», «Оренбург», «Урал», «Балтику», а с 2012 по 2014 год провел четыре матча за сборную России.

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