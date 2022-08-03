«Сочи» оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение игроков команды

«Сочи» оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение игроков команды (8 желтых карточек за игру) в матче 3-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1). Об этом сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц.

«Сочи» набрал 6 очков в трех турах РПЛ и занимает 4-е место в турнирной таблице.