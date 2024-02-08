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Сегодня, 11:50

«Сочи» объявил о подписании защитника Яхья Аттьят-Алла

Ана Горшкова
Корреспондент
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Марокканский защитник Яхья Аттьят-Алла подписал контракт с «Сочи», сообщает пресс-служба клуба.

Выступать за команду 28-летний футболист будет под 25-м номером.

Аттьят-Алла является воспитанником клуба «Олимпик Сафи», в составе которого в 2014 году дебютировал на профессиональном уровне. В 2019 году Яхья подписал контракт с «Волосом». За греческий клуб защитник сыграл 10 матчей во всех соревнованиях за полгода, после чего вернулся в Марокко, став зимой 2020 года игроком «Видада». В составе этой команды Аттьят-Алла выиграл два чемпионата страны и Лигу чемпионов КАФ.

Также на счету игрока 16 матчей за сборную Марокко.

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Источник: ФК Сочи
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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Краснодар – Рубин
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