«Сочи» объявил о подписании защитника Яхья Аттьят-Алла

Марокканский защитник Яхья Аттьят-Алла подписал контракт с «Сочи», сообщает пресс-служба клуба.

Выступать за команду 28-летний футболист будет под 25-м номером.

Аттьят-Алла является воспитанником клуба «Олимпик Сафи», в составе которого в 2014 году дебютировал на профессиональном уровне. В 2019 году Яхья подписал контракт с «Волосом». За греческий клуб защитник сыграл 10 матчей во всех соревнованиях за полгода, после чего вернулся в Марокко, став зимой 2020 года игроком «Видада». В составе этой команды Аттьят-Алла выиграл два чемпионата страны и Лигу чемпионов КАФ.

Также на счету игрока 16 матчей за сборную Марокко.