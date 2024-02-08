«Локомотив» благодаря голам Сулейманова и Митая обыграл «Торпедо»

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«Локомотив» в товарищеском матче одержал победу над «Торпедо» — 2:0.

Матч проходил в Абу-Даби (ОАЭ).

Счет на 9-й минуте открыл Тимур Сулейманов. А четыре минуты спустя преимущество железнодорожников удвоил Марио Митай.

Товарищеский матч

«Локомотив» (Москва) — «Торпедо» (Москва) — 2:0 (2:0)

Голы: Сулейманов, 9 (1:0), Митай, 13 (2:0)

«Локомотив»: Худяков, Митай, Морозов, Ньямси, Ненахов, Карпукас (Щетинин, 82), Баринов, Миранчук (Раков, 82), Тикнизян, Глушенков (Батраков, 82), Сулейманов.

«Торпедо»: Ботнарь, Масалов, Бородин, Иваньков, Орехов, Горбунов , Москвичёв, Гуз, Рейна, Полоз, Гонгадзе.

Предупреждение: Глушенков, 50.