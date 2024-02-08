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8 февраля, 11:43

Агент Джикии — о своем интервью: «Мне следовало говорить помягче»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Георгий Джикия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника «Спартака» Георгия Джикии, прокомментировал свое интервью о будущем клиента.

5 февраля Шпинев, заявил, что контракт Джикии со «Спартаком» не будет продлен, если красно-белых продолжит тренировать Гильермо Абаскаль. Действующее соглашение защитника рассчитано до лета этого года.

«Конечно, интервью, может быть отчасти эмоциональное, отчасти правдивое, где я вынес что-то наружу. Наверное, с моей стороны это было не совсем корректно, но самое главное — я донес. Мне следовало говорить что-то помягче, поспокойнее, что-то не сказать», — цитирует Шпинева «РБК Спорт».

В текущем сезоне Джикия провел 9 матчей за «Спартак» во всех турнирах. Он выступает за команду с 2017 года.

После 18 туров красно-белые с 30 очками занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: «РБК Спорт»
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Вадим Шпинев
Гильермо Абаскаль
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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