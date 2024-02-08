Агент Джикии — о своем интервью: «Мне следовало говорить помягче»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника «Спартака» Георгия Джикии, прокомментировал свое интервью о будущем клиента.

5 февраля Шпинев, заявил, что контракт Джикии со «Спартаком» не будет продлен, если красно-белых продолжит тренировать Гильермо Абаскаль. Действующее соглашение защитника рассчитано до лета этого года.

«Конечно, интервью, может быть отчасти эмоциональное, отчасти правдивое, где я вынес что-то наружу. Наверное, с моей стороны это было не совсем корректно, но самое главное — я донес. Мне следовало говорить что-то помягче, поспокойнее, что-то не сказать», — цитирует Шпинева «РБК Спорт».

В текущем сезоне Джикия провел 9 матчей за «Спартак» во всех турнирах. Он выступает за команду с 2017 года.

После 18 туров красно-белые с 30 очками занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.