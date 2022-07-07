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Сегодня, 16:58

«Зенит» представил новичка заставкой к бразильскому сериалу

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Родригао.
Фото Видеоролик ФК «Зенит»

«Зенит» представил новичка команды, защитника Родригао роликом с отсылкой к заставке к бразильскому сериалу «Клон».

В видео перечислены все бразильские футболисты клуба, причем их имена названы полностью. Родригао был представлен последним из восьми игроков.

Сегодня, 7 июля 26-летний Родригао подписал контракт с «Зенитом» по схеме «3+1».

Предыдущей командой защитника был «Сочи», за который он выступал с лета 2021 года. На его счету 3 гола и 1 результативная передача в 31 матче за сочинцев во всех турнирах.

Родригао (Родриго де Соуза Прадо)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
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