«Зенит» представил новичка заставкой к бразильскому сериалу

«Зенит» представил новичка команды, защитника Родригао роликом с отсылкой к заставке к бразильскому сериалу «Клон».

В видео перечислены все бразильские футболисты клуба, причем их имена названы полностью. Родригао был представлен последним из восьми игроков.

Сегодня, 7 июля 26-летний Родригао подписал контракт с «Зенитом» по схеме «3+1».

Предыдущей командой защитника был «Сочи», за который он выступал с лета 2021 года. На его счету 3 гола и 1 результативная передача в 31 матче за сочинцев во всех турнирах.