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«Сочи» — «Локомотив»: Крыховяк открыл счет в матче

19:25
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В матче 9-го тура чемпионата России «Сочи» принимает «Локомотив». Счет во встрече открыл полузащитник «Локо» Гжегож Крыховяк.

Поляк после провала обороны сочинцев вышел один на один и уверенно пробил мимо Сослана Джанаева. Для Крыховяка этот мяч стал четвретым в нынешнем сезоне.

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