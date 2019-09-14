В матче 9-го тура чемпионата России «Сочи» принимает «Локомотив». Счет во встрече открыл полузащитник «Локо» Гжегож Крыховяк.

Поляк после провала обороны сочинцев вышел один на один и уверенно пробил мимо Сослана Джанаева. Для Крыховяка этот мяч стал четвретым в нынешнем сезоне.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр