«Сочи» благодаря голу в концовке обыграл «Крылья Советов» и одержал третью победу подряд

«Сочи» дома одержал волевую победу над «Крыльями Советов» в матче 26-го тура РПЛ — 2:1.

Счет на 16-й минуте открыл полузащитник самарцев Иван Олейников. Хозяева отыгрались в начале второго тайма, на 48-й минуте отличился Марсело Алвес.

На 82-й минуте гости остались в меньшинстве — вторую желтую карточку полузащитник полузащитник «Крыльев» Сергей Бабкин. На 90+7-й минуте еще одну красную получил защитник самарцев Томас Галдамес, оставив свою команду вдевятером.

На 90+9-й минуте Марсело забил победный гол и оформил дубль.

«Сочи» (18 очков) одержал третью победу подряд, но остается на последнем месте в РПЛ. Команда Игоря Осинькина на 4 очка отстает от зоны стыковых матчей за место в высшем дивизионе.

«Крылья Советов» продлили серию без побед до 6 матчей и с 23 очками идут на 12-м месте в турнирной таблице.

В следующем туре «Крылья» в Самаре сыграют с «Локомотивом». Матч пройдет 25 апреля. На следующий день «Сочи» на выезде встретится с московским «Динамо».

Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.

21 апреля, 17:30. Фишт (Сочи)

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