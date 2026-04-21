«Сочи» — «Крылья Советов»: Марсело Алвес забил в добавленное время

«Сочи» вышел вперед в домашнем матче с «Крыльями Советов» в 26-м туре РПЛ — 2:1.

Гол в добавленное время забил Марсело Алвес. Защитник хозяев оформил дубль.