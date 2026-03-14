Гуменник и Мишин нанесли символический удар перед матчем «Зенит» — «Спартак»

Российский фигурист Петр Гуменник и тренер Алексей Мишин поучаствовали в подготовке к WINLINE Матчу тура между «Зенитом» и «Спартаком».

Они нанесли символический удар по мячу. 8 марта Мишину исполнилось 85 лет.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

14 марта, 16:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

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