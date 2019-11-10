РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Сочи» и Точилин — каким будет будущее?

17:42
Теги:

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин очень спокойно воспринял голы своей команды в первом тайме матча 16-го тура премьер-лиги с ЦСКА — это может быть связано с будущим специалиста в команде.

Точилин после первого гола своей команды даже не встал с лавки, — поздравить его поспешили помощники.

Сочинцы, имеющие весьма крепкий состав, перед этим туром шли на 16-м месте в РПЛ. Вероятно, позиции Точилина пошатнулись — на предыгровой неделе главный тренер был на тренировках команды, но занятия проводили его помощники. По данным «СЭ», в случае поражения от ЦСКА есть вероятность замены главного тренера.

Кандидатом называется Курбан Бердыев — в футбольных кругах говорят о том, что сам Курбан Бекиевич не дал согласия, и, возможно, он бы согласился на статус консультанта при хорошо знакомом ему тренере — говорят о Дмитрии Кириченко.

Впрочем, в том случае, если «Сочи» завершит матч с ЦСКА с положительным результатом, Точилин наверняка останется. (Сергей Егоров)

Сочи — ЦСКА

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Опрос

проголосовало: 20895
Все опросы
«Зенит» выиграл первый круг. А кто победит в чемпионате-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир