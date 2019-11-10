Главный тренер «Сочи» Александр Точилин очень спокойно воспринял голы своей команды в первом тайме матча 16-го тура премьер-лиги с ЦСКА — это может быть связано с будущим специалиста в команде.

Точилин после первого гола своей команды даже не встал с лавки, — поздравить его поспешили помощники.

Сочинцы, имеющие весьма крепкий состав, перед этим туром шли на 16-м месте в РПЛ. Вероятно, позиции Точилина пошатнулись — на предыгровой неделе главный тренер был на тренировках команды, но занятия проводили его помощники. По данным «СЭ», в случае поражения от ЦСКА есть вероятность замены главного тренера.

Кандидатом называется Курбан Бердыев — в футбольных кругах говорят о том, что сам Курбан Бекиевич не дал согласия, и, возможно, он бы согласился на статус консультанта при хорошо знакомом ему тренере — говорят о Дмитрии Кириченко.

Впрочем, в том случае, если «Сочи» завершит матч с ЦСКА с положительным результатом, Точилин наверняка останется. (Сергей Егоров)

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