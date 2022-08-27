«Сочи» хочет приобрести нападающего и центрального защитника до закрытия трансферного окна
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что клуб рассчитывает до завершения трансферного окна приобрести нападающего и защитника.
«У нас должны быть еще нападающий и центральный защитник», — приводит слова Рубашко ТАСС.
В России летнее трансферное окно закроется 7 сентября.
«Сочи» после семи туров РПЛ находится на четвертом месте (13 очков). В следующем туре команда сыграет с «Краснодаром». Матч состоится 3 сентября, начало — в 18.30 мск.
Источник: https://tass.ru/sport/15578409
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|
3
|ЦСКА
|6
|4
|1
|1
|16-7
|13
|
4
|Сочи
|7
|4
|1
|2
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|13
|
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|7
|3
|4
|0
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|13
|
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|3
|3
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|
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|1
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|0
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|26.08
|20:00
|
Сочи – Химки
|4 : 1
|27.08
|15:00
|
Н. Новгород – Динамо
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|27.08
|17:30
|
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|- : -
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|
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|
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|28.08
|15:00
|
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|6
|
|
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|П
|
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|
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