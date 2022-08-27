«Сочи» хочет приобрести нападающего и центрального защитника до закрытия трансферного окна

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что клуб рассчитывает до завершения трансферного окна приобрести нападающего и защитника.

«У нас должны быть еще нападающий и центральный защитник», — приводит слова Рубашко ТАСС.

В России летнее трансферное окно закроется 7 сентября.

«Сочи» после семи туров РПЛ находится на четвертом месте (13 очков). В следующем туре команда сыграет с «Краснодаром». Матч состоится 3 сентября, начало — в 18.30 мск.