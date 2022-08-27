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Сегодня, 17:14

«Сочи» хочет приобрести нападающего и центрального защитника до закрытия трансферного окна

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что клуб рассчитывает до завершения трансферного окна приобрести нападающего и защитника.

«У нас должны быть еще нападающий и центральный защитник», — приводит слова Рубашко ТАСС.

В России летнее трансферное окно закроется 7 сентября.

«Сочи» после семи туров РПЛ находится на четвертом месте (13 очков). В следующем туре команда сыграет с «Краснодаром». Матч состоится 3 сентября, начало — в 18.30 мск.

Источник: https://tass.ru/sport/15578409

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
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Рома

Обе забьют - да

32%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.73

П1

15%

2.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
ЦСКА

Ф2(0)

21%

1.90

Обе забьют - да

26%

1.70

ТБ 2.5

25%

1.86
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ПСЖ
Монако

П1(-1.5)

19%

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ИТБ1 (2.5)

14%

1.57

Обе забьют - да

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 6 4 2 0 13-2 14
2
 Спартак 6 4 1 1 14-4 13
3
 ЦСКА 6 4 1 1 16-7 13
4
 Сочи 7 4 1 2 13-12 13
5
 Динамо 7 3 4 0 13-6 13
6
 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
7
 Краснодар 6 3 2 1 11-7 11
8
 Ахмат 6 2 2 2 9-9 8
9
 Химки 7 2 1 4 9-13 7
10
 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
11
 Оренбург 6 2 0 4 8-12 6
12
 Н. Новгород 7 1 3 3 10-14 6
13
 Локомотив 6 1 3 2 7-12 6
14
 Факел 6 0 4 2 8-12 4
15
 Урал 6 0 1 5 1-11 1
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 Торпедо 6 0 1 5 3-14 1
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Кристиан Нобоа

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Федор Смолов

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П
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 3
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Ростов

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

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 5 1 1
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