«Сочи» и московское «Динамо» встретятся в матче 4-го тура чемпионата России в воскресенье, 10 августа. Игра пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 18.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события игры «Сочи» — «Динамо» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.

10 августа, 18:00. Фишт (Сочи)

«Сочи» после трех туров чемпионата России занимают последнее, 16-е место с тремя поражениями, предыдущим соперником сочинцев был «Рубин» (1:2). У «Динамо» — четыре очка и 10-я строчка, в предыдущем туре бело-голубые уступили «Краснодару» (1:0).