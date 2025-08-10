«Сочи» — «Динамо»: стартовые составы на матч 4-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч между «Сочи» и московским «Динамо» в 4-м туре РПЛ.

Игра пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — в 18.00 по московскому времени.

«Сочи»: Дегтев, Заика, Литвинов, Марсело, Макарчук, Зиньковский, Сааведра, Кравцов, Васильев, Федоров, Крамарич.

Запасные: Рудаков, Дюпин, Абердин, Чирков, Волков, Мухин, Корнеев, Коваленко, Ежов, Барт, Игнатов, Гуарирапа.

«Динамо»: Лунев, Касерес, Маричаль, Зайнутдинов, Рубенс, Глебов, Бителло, Фомин, Нгамале, Макаров, Сергеев.

Запасные: Лещук, Расулов, Скопинцев, Зайдензаль, Александров, Гагнидзе, Кутицкий, Смелов, Бабаев, Боков.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.