Смолов сыграл за «Аминьево» в ЛФЛ
Бывший нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов сыграл в Любительской футбольной лиге (ЛФЛ).
В воскресенье, 10 июля 35-летний футболист дебютировал за «Аминьево» в Юго-Западной лиге 8х8 в матче против «Уральца» (3:1).
6 августа нападающий намекнул, что может сыграть за медиакоманду Broke Boys в FONBET Кубке России.
Смолов находится в статусе свободного агента с лета 2025 года, когда завершился его контракт с «Краснодаром».
Новости