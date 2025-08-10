Смолов сыграл за «Аминьево» в ЛФЛ

Бывший нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов сыграл в Любительской футбольной лиге (ЛФЛ).

В воскресенье, 10 июля 35-летний футболист дебютировал за «Аминьево» в Юго-Западной лиге 8х8 в матче против «Уральца» (3:1).

6 августа нападающий намекнул, что может сыграть за медиакоманду Broke Boys в FONBET Кубке России.

Смолов находится в статусе свободного агента с лета 2025 года, когда завершился его контракт с «Краснодаром».