Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Сочи» — ЦСКА: Юсупов удвоил преимущество хозяев

17:48
Теги:

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов забил гол в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ — 2:0.

Хавбек отправил мяч в ворота армейцев на 54-й минуте встречи после скидки от Антона Заболотного.

Этот гол стал для Юсупова 8-м в сезоне-2020/21.

Сочи — ЦСКА

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 26-й тур. «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры