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«Спартак» — «Уфа»: Понсе выйдет в старте впервые с февраля

17:59
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Стали известны составы «Спартака» и «Уфы» на матч 26-го тура РПЛ.

В составе красно-белых с первых минут появится нападающий Эсекиэль Понсе. Аргентинец попал в стартовый состав впервые с матча 20-го тура против «Рубина» (0:2), который состоялся 28 февраля. Понсе займет в составе место форварда Александра Соболева, который пропускает игру из-за перебора желтых карточек.

Матч «Спартак» — «Уфа» состоится сегодня, 18 апреля. Начало встречи — в 19.00 (мск).

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Маслов, Жиго, Зобнин, Промес, Умяров, Крал, Мозес, Понсе, Ларссон.

Запасные: Ребров, Поплевченков, Ещенко, Гапонов, Литвинов, Игнатов, Маркитесов, Хендрикс.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Морозов, Табидзе, Йокич, Иванов, Кротов, Камилов, Бауэр, Мрзляк, Андрич.

Запасные: Шафинский, Аликин, Голубев, Бизоза, Сысуев, Жамалетдинов.

Спартак — Уфа

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