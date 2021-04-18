«Спартак» — «Уфа»: Понсе выйдет в старте впервые с февраля
Стали известны составы «Спартака» и «Уфы» на матч 26-го тура РПЛ.
В составе красно-белых с первых минут появится нападающий Эсекиэль Понсе. Аргентинец попал в стартовый состав впервые с матча 20-го тура против «Рубина» (0:2), который состоялся 28 февраля. Понсе займет в составе место форварда Александра Соболева, который пропускает игру из-за перебора желтых карточек.
Матч «Спартак» — «Уфа» состоится сегодня, 18 апреля. Начало встречи — в 19.00 (мск).
«Спартак»: Максименко, Кутепов, Маслов, Жиго, Зобнин, Промес, Умяров, Крал, Мозес, Понсе, Ларссон.
Запасные: Ребров, Поплевченков, Ещенко, Гапонов, Литвинов, Игнатов, Маркитесов, Хендрикс.
«Уфа»: Беленов, Никитин, Морозов, Табидзе, Йокич, Иванов, Кротов, Камилов, Бауэр, Мрзляк, Андрич.
Запасные: Шафинский, Аликин, Голубев, Бизоза, Сысуев, Жамалетдинов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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