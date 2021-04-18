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Судейство

«Сочи» — ЦСКА: ВАР Безбородов правильно вмешался в игру

17:39
«Сочи» — ЦСКА. «Сочи» — ЦСКА. «Сочи» — ЦСКА.
«Сочи» — ЦСКА.
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На 35-й минуте матча 26-го тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» — ЦСКА ошибся арбитр Станислав Васильев: он не зафиксировал фол Наяира Тикнизяна и не назначил 11-метровый удар в ворота гостей.

"Сочи" - ЦСКА.
«Сочи» — ЦСКА.

В действия судьи вмешались видеоассистенты Владислав Безбородов и Валерий Данченко. Они заметили, что полузащитник армейцев сыграл в мяч правой рукой, и предложили Васильеву посмотреть повторы. После этого рефери исправил свою ошибку и наказал армейцев пенальти.

(Александр Бобров)

Сочи — ЦСКА

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