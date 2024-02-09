«Сочи» в товарищеском матче обыграл ЦСКА

«Сочи» в товарищеском матче на сборах обыграл ЦСКА со счетом 2:1.

В составе южан отличились Никита Бурмистров и Мартин Крамарич, у московской команды гол на счету Виктора Давилы.

«Сочи» завершил второй сбор, в следующем матче команда 15 февраля сыграет с «Нефтчи». ЦСКА 16 февраля встретится с «Родиной».

Товарищеский матч

«Сочи» — ЦСКА — 2:1 (2:1)

Голы: Давила, 11 (0:1). Бурмистров, 13 (1:1). Крамарич, 42 (2:1).

«Сочи»: Заболотный, Медведев, Литвинов, Макарчук, Юкич, Арутюнян, Бурмистров, Кордова (Юсупов, 34), Крамарич, Сааведра, Алвес.

ЦСКА: Акинфеев (Тороп, 46), Гайич (Глебов, 46), Виллиан Роша (Набабкин, 46), Мойзес (Лукин, 46), Агапов (Рядно, 17), Зделар (Абдулкадыров, 46), Кисляк (Мендес, 46), Обляков (Кучаев, 46), Давила, А.Заболотный (Чалов, 46).

9 февраля.