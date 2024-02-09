Шалимов: «Спартак» вышел из отпуска две недели назад, а «Ростов» завершает второй сбор»

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча Winline Зимнего кубка РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом» (0:3).

«Надо проговорить базовые условия матча — «Спартак» вышел из отпуска около двух недель назад, и сейчас у команды завершается первый сбор, а «Ростов» завершает сбор второй — у команды есть определенное преимущество в этом плане, ростовчане чуть посвежее. У «Спартака» сыграли все по 45 минут, кроме Угальде, который приехал из чемпионата Голландии, он на ходу. «Ростов» играл в своей манере — в том, что касается прессинга, выхода из обороны. Но мы увидели новичков, которых взяли этой зимой», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

В следующем матче Зимнего кубка РПЛ красно-белые сыграют с «Аль-Ахли» (ОАЭ) 9 февраля. «Ростов» 11-го числа встретится с «Кайратом» из Алма-Аты.