Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич в комментарии для «СЭ» назвал экс-полузащитника армейцев Алана Дзагоева одним из лучших игроков.

«За то короткое время, что я работал в ЦСКА, Алан Дзагоев был с командой. Если смотреть на те качества, что у него были, можно сказать, что он один из лучших игроков. Но мы все знаем, что его главная проблема — дисциплина. Плюс были травмы. В последние несколько лет, к сожалению, было видно, что он может играть на том уровне, который мы знаем», — сказал Олич «СЭ».

21 ноября 33-летний Дзагоев объявил о завершении карьеры игрока. Последним клубом футболиста была греческая «Ламия».

В сезоне-2022/23 Дзагоев выступал за казанский «Рубин». Он является трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России и четырехкратным обладателем Суперкубка страны.