Лещенко — о спорном пенальти в матче «Динамо» с «Краснодаром»: «Не должно было быть, только желтая за симуляцию»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» оценил игру бело-голубых в матче 5-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Краснодаром» (1:2).

«Трудно играть на чужом поле. Так еще и пенальти непонятный поставили. Это сбивает с ритма, теряется настрой. Пенальти не должно было быть, только желтая карточка за симуляцию. Игрок «Краснодара» падал, даже не обработав мяч. И ведь судья пенальти не дал, а так решил ВАР.

Играло «Динамо» достойно, интереснее. Но «Краснодар» выбрал правильную тактику, посылая мяч вперед. А Шварц выставил почти весь второй состав», — сказал Лещенко «СЭ».

Главный арбитр Станислав Матвеев на 5-й минуте назначил пенальти после вмешательства ВАР и просмотра повторов — защитник бело-голубых Дэвид Рикардо в своей штрафной сбил полузащитника «быков» Кристиана. За этот фол Рикардо также получил желтую карточку. Форвард «быков» Дмитрий Воробьев не реализовал 11-метровый удар.

«Динамо» с 9 очками идет вторым в группе B Пути РПЛ Кубка России. В следующем туре команда 26 ноября встретится с «Факелом».