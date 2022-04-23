«Сочи» — «Ахмат»: Садулаев открыл счет в матче
Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев отличился в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмта». Он открыл счет в первом тайме — 1:0.
Садулаев получил мяч в штрафной, продрался через защитников и нанес удар, с которым не сумел справиться вратарь «Сочи».
Для Садулаева этот гол стал первым в нынешнем сезоне РПЛ.
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Урал – Уфа
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|2 : 1
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
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|24.04
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|
Рубин – Арсенал
|- : -
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|14:00
|
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|- : -
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|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
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