«Сочи» — «Ахмат»: Садулаев открыл счет в матче

Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев отличился в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмта». Он открыл счет в первом тайме — 1:0.

Садулаев получил мяч в штрафной, продрался через защитников и нанес удар, с которым не сумел справиться вратарь «Сочи».

Для Садулаева этот гол стал первым в нынешнем сезоне РПЛ.