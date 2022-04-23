Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков прокомментировал матч 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (2:1).

«Игра была тяжелая, но главное, что выиграли. Гильерме выиграл конкуренцию? Ничего по этому поводу говорить не буду. Конкуренция — всегда хорошо. Чувствую себя нормально, никаких переживаний нет, работаю дальше. Всё будет хорошо.

Как отношусь к уходу Самедова? Со мной он никак не взаимодействовал, никогда в жизни с ним не общался. Агентская история? Не интересовался.

Думаю, попадание в тройку по силам «Локомотиву». Будем все для этого делать. В этом случае сезон можно будет считать успешным», — цитирует Худякова «СЭ».

«Локомотив», набравший 41 очко, занимает пятое место в турнирной таблице. От Сочи, идущим четвертым, железнодорожники отстают на 2 очка. На третьем месте ЦСКА с 44 очками.

В следующем матче РПЛ «Локомотив» сыграет с «Зенитом». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 30 апреля в 19.30 мск.