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Соболев — о судействе в России: «В Европе ВАР работает в десять раз быстрее, чем у нас!»

Соболев сравнил работу ВАР в Европе и в России
Антон Иванов
,  
Артем Калинин
Читать «СЭ» в
Александр Соболев и монитор ВАР.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев в интервью «СЭ» раскритиковал работу ВАР в России.

— Как в целом можешь оценить судейство в России? В Европе совсем другой уровень?

— Единственное серьезное отличие, которое я могу отметить, — работа ВАР. В Европе он работает раз в десять быстрее, чем у нас. Показательный момент был в матче Лиги чемпионов «Реал» — «Челси». Судьям хватило тридцати секунд для того, чтобы отменить гол. Не знаю, почему этот процесс в РПЛ занимает так много времени. Хочется, чтобы все было быстрее.

— ВАР — зло для футбола? Или это у нас он неправильно работает?

— Нет, это не зло. Просто я смотрю на работу ВАР в Европе, там это занимает максимум минуту времени. У нас в чемпионате, чтобы разобраться в эпизоде, судьям минимум нужно три минуты. Почему никто не может взять на себя ответственность и сказать в микрофон, что это пенальти? Они сначала по микрофону разговаривают две минуты, потом судья еще идет смотреть. Это очень долго. ВАР — хорошая штука, на самом деле, но почему иногда так долго принимаются решения, мне непонятно.

Александр Соболев. «Теперь могу смело говорить, что мы выиграли бы Лигу Европы». Большое интервью Соболева
Александр Соболев
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Соболев назвал лучших судей в российском футболе
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1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
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Гамид Агаларов

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Уфа

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Дмитрий Полоз

Ростов

 12
Федор Смолов

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Динамо

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П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

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