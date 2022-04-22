Нападающий «Спартака» Александр Соболев в интервью «СЭ» раскритиковал работу ВАР в России.

— Как в целом можешь оценить судейство в России? В Европе совсем другой уровень?

— Единственное серьезное отличие, которое я могу отметить, — работа ВАР. В Европе он работает раз в десять быстрее, чем у нас. Показательный момент был в матче Лиги чемпионов «Реал» — «Челси». Судьям хватило тридцати секунд для того, чтобы отменить гол. Не знаю, почему этот процесс в РПЛ занимает так много времени. Хочется, чтобы все было быстрее.

— ВАР — зло для футбола? Или это у нас он неправильно работает?

— Нет, это не зло. Просто я смотрю на работу ВАР в Европе, там это занимает максимум минуту времени. У нас в чемпионате, чтобы разобраться в эпизоде, судьям минимум нужно три минуты. Почему никто не может взять на себя ответственность и сказать в микрофон, что это пенальти? Они сначала по микрофону разговаривают две минуты, потом судья еще идет смотреть. Это очень долго. ВАР — хорошая штука, на самом деле, но почему иногда так долго принимаются решения, мне непонятно.