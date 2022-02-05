Онопко рассказал, как Семак отреагировал на уход Азмуна из «Зенита»

Тренер сборной России Виктор Онопко, посетивший сбор «Зенита» в португальском Лагуше, прокомментировал уход нападающего питерцев Сердара Азмуна в немецкий «Байер».

— Семака сильно огорчил уход Азмуна?

— Вряд ли такой поворот событий мог его порадовать. Для «Зенита» это потеря, а для тренера — поиск нового варианта в атаке. Но футбол непредсказуем, и ты должен всегда быть готов к таким неожиданностям. Теперь вот взяли Сергеева, купили Алберто, есть еще Мостовой с Ерохиным. Словом, все не безнадежно, хотя и непросто. И Семак прямо говорит, что сейчас для него задача номер один — сбалансировать состав, в который попадут только те, кто выдержит конкуренцию в борьбе за место в нем.

— Почему следующий матч с «Копенгагеном» «Зенит» проведет в закрытом режиме?

— Все просто — чтобы не раскрывать карты перед «Бетисом». Обычная практика. Но к Онопко это не относится — мне пока еще доверяют, ха-ха!

— А Семак собирается посмотреть «Бетис» до игры с ним?

— Знаю, что очень этого хочет. Тем более что от Лагуша до Севильи, где в следующем туре «Бетис» принимает «Вильярреал», не больше трех часов езды.