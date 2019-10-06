Соболев собирается побить рекорд Каряки

Александр Соболев оформил дубль в гостевом матче против «Сочи» и первым в текущем сезоне добрался до отметки 10 забитых голов. Форвард «Крыльев Советов» оказался всего четвертым игроком в XXIвеке, которому удалось 10 раз отличиться в первых 12 турах чемпионата. До него подобную скорострельность выдавали армеец Жо, еще один самарец Андрей Каряка и Артем Дзюба, проводивший сезон-2013/14 в аренде в «Ростове». Завтра список может пополнить еще один донской бомбардир Элдор Шомуродов, отметившийся девятью голами в 11 турах.

Футболисты, забившие 10 голов в первых 12 турах чемпионата России в XXI веке

Сезон Игрок Клуб Матчи Голы 2006 Жо ЦСКА 12 13 2004 Андрей Каряка Кр.Советов 12 12 2013/14 Артем Дзюба Ростов 12 10 2019/20 Александр Соболев Кр.Советов 12 10

Соболев, несмотря на высокую результативность, отстает от рекордного для «Крыльев» графика Андрея Каряки. Тем не менее нынешний результат Александра, не реализовавшего в текущем чемпионате два пенальти, является пятым в российской истории клуба. По 11 голов забили Геннадий Ремезов и Робертас Пошкус, больше — только Каряка.

Игроки «Крыльев Советов», забившие больше девяти голов за один чемпионата

Сезон Игрок Матчи Голы 2004 Андрей Каряка 29 17 2002 Андрей Каряка 28 12 1993 Геннадий Ремезов 30 11 2002 Робертас Пошкус 30 11 2019/20 Александр Соболев 12 10 2011/12 Сергей Корниленко 22 10 1992 Рустам Фахрутдинов 25 10 1995 Гарник Авалян 30 10

Соболев записал на свой счет 10 из 17 голов «Крыльев» в текущем чемпионате, что позволяет ему занимать первое место по вкладу в бомбардирский счет команды. Вторым в этом рейтинге идет Элдор Шомудоров, третьим — защитник «Спартака» Самюэль Жиго, забивший треть голов красно-белых в 11 первых турах. (Кирилл Бурдаков)

Футболисты, внесшие самый большой вклад в результативность команды

Игрок Клуб Голы игрока Голы команды % Александр Соболев Кр.Советов 10 17 58,82 Элдор Шомуродов Ростов 9 20 45,00 Самюэль Жиго Спартак 4 12 33,33 Георгий Мелкадзе Тамбов 3 10 30,00 Джордже Деспотович Оренбург 5 17 29,41 Артем Дзюба Зенит 5 18 27,78 Гжегож Крыховяк Локомотив 5 18 27,78 Даниил Фомин Уфа 3 11 27,27

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр