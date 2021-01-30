Соболев рассказал о состоянии травмированного колена

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о своем самочувствии после товарищеского матча против «Пахтакора» (2:1). Форвард перенес операцию на колене в конце ноября и пропустил концовку первой части чемпионата России.

«Положительные эмоции, давно не играл, — сказал Соболев во время прямой трансляции на YouTube-канале «Коммент.Шоу». — Сыграли первый матч. Хорошо, что выиграли, можем лучше играть. Еще тренируемся, под нагрузками. Хорошо, что отдал голевой пас.

Самочувствие? Колено не беспокоит. Не расстроился, что не забил. Первая игра, не все получается, рад, что выиграли. Отдал голевую и нормально. Главное — набрать форму к сезону. Подойти на 100 процентов к нему.

Новая прическа — это катастрофа. Парикмахеры в Дубае не очень работают хорошо, поэтому получилось так».

В 12 матчах РПЛ-2020/21 он забил пять голов. Игрок сможет вернуться к возобновлению турнира в марте: в 20-м туре РПЛ красно-белые 28-го числа сыграют с казанским «Рубином».