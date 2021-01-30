В Турции сообщают, что Тосун близок к переходу в ЦСКА

Нападающий «Эвертона» Дженк Тосун близок к переходу в ЦСКА. Футболист намеревался продолжить карьеру в «Бешикташе», но стороны не смогли договориться об условиях трансфера, сообщает Ulak News.

Теперь 29-летний турок собирается перейти в ЦСКА. Речь идет об аренде игрока.

26 января стало известно, что московский ЦСКА сделал предложение «Эвертону» по поводу трансфера Тосуна в российскую команду. ЦСКА планировал арендовать футболиста до конца сезона-2021/22. 28 января сам футболист заявил, что не против перехода в «Бешикташ».