Каттани: «Рассказов один из первых, с кем я проведу индивидуальную беседу»

Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани во время пресс-конференции рассказал о будущем в команде защитника Кирилла Рассказова.

— Очень много критики в адрес Николая Рассказова. Будет ли с ним продлен контракт, какая у него судьба?

— Мне не нравится, когда назначают какую-то жертву. Я помню матч, который мы должны были выиграть у «Ростова». Рассказов был ближе всего к Глебову, на него повесили всех собак. Но он несет меньшую ответственность за тот гол. Даже в матче с «Лестером» слишком просто критиковать Рассказова и не трогать остальных. Нет матча, который проигрывает футболист. Возможно, Рассказов был не самый удачливый в тех матчах.

По контракту надо поговорить с ним лицом к лицу. У меня есть определенный взгляд на эту ситуацию. Мне кажется, он пока не принял решение. Понятно, что он недоволен той ситуацией, в которой оказался. Рассказов один из первых, с кем я проведу индивидуальную беседу.

Действующий контракт игрока истекает летом 2022 года.