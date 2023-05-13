Соболев: «Раньше думал, что нас убивают, но сегодня понял, что некоторым арбитрам не хватает квалификации»
Форвард «Спартака» Александр Соболев рассказал, что думает о работе судей в матче 27-го тура РПЛ с «Химками» (1:1).
— Раньше думал, что нас убивают, но сегодня понял, что некоторым арбитрам не хватает квалификации. Они не чувствуют грань, которую могут позволить в каких-то моментах. Все в совокупности, то иногда теряют контроль над игрой.
— То судья не рассмотрел тот момент с удалением Денисова?
— А как? 100 процентов. К сожалению, ВАР не смотрит моменты с желтой карточкой. Посмотрел повтор — Денис играет в мяч и даже не попадает по ноге арбитра, а судья дает ему желтую.
— Когда вы переходите на навал, у вас получается больше моментов. Почему вы сразу на него не переходите?
— Не знаю. Мы играем когда как. Тоже чувствуем усталость. Иногда проще навалить, иногда разыграть. Первый тайм старались играть низом. У нас тоже были моменты. Кейта мог забить. Много угловых мы заработали. Это от ситуации зависит.
— «Спартак» весной постоянно меняется. В каждой игре — это разные команды. Вы сами не запутались?
— Мне кажется, что сегодня было тоже, что и с «Зенитом». Мы сегодня играли в три нападающих. Мы не привязаны к позициям.
— Ты забил мастерский гол.
— Увидел просто свободный угол и пробил.
— Не сложилось ощущение, что в этом матче Митрюшкин был очень хорош.
— Сложилось. Но и Саша Селихов нас сегодня много выручал. Его критиковали столько. Сегодня ему дали шанс. И он им воспользовался. Молодец. Такие мячи вытаскивал.
— Он пережил момент, который был в Питере?
— Сегодня по игре было видно, что да. Брал сегодня мертвые.
Он также допускает, что дело не только в работе судей, но и игре «Спартака»
— Я же не говорю, что проблема только в судьях. Конечно, мы не реализованные моменты, которые у нас есть, которые до зимы забивали. Может быть, что-то с психологией у кого-то. И в целом это дает комок в горле.
— В чем надо прибавить?
— В недопущении простых ошибок, фолом не нужных.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|20
|4
|2
|68-15
|64
|
2
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|48-24
|51
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|55-42
|42
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Локомотив
|26
|10
|5
|11
|45-42
|35
|
10
|Сочи
|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|2 : 1
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|1 : 1
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|24
|1
|6