Соболев про новый контракт со «Спартаком»: «В скором времени все будет еще лучше и мы станем сильнее»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал подписание нового пятилетнего контракта с клубом. По словам форварда сборной России, он никогда не будет равнодушным к болельщикам и команде.

«Хочу поблагодарить клуб и его руководство за оказанное мне доверие, — цитирует Соболева сайт «Спартака». — Отдельное спасибо говорю болельщикам «Спартака», которые приняли меня и всегда поддерживают, несмотря ни на что. Горд быть частью великого клуба. Вы никогда не увидите меня равнодушным! Я всегда честен и, когда выхожу на поле (будь это две минуты или весь матч), делаю все, чтобы помочь команде по максимуму. Уверен, что в скором времени все будет еще лучше и мы станем сильнее! От всей души еще раз благодарю нашу красно-белую семью за доверие. Обещаю, что всегда буду отдавать всего себя команде. Вперед, «Спартак»!»

24-летний Соболев выступает за «Спартак» с начала 2020 года. С тех пор он провел 42 матча и забил 19 мячей за красно-белых.