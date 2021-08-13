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«Зенит» представил новичка Клаудинью в стиле клипов The Weeknd

10:36
Клаудинью. Фото Скриншот из видео на YouTube-канале «Зенита»
Клаудинью. Фото Скриншот из видео на YouTube-канале «Зенита»
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«Зенит» представил нового полузащитника команды Клаудинью в стиле клипов певца The Weeknd.

В ролике, опубликованном на официальном YouTube-канале команды из Санкт-Петербурга 24-летний бразилец примерил темные очки и пиджак, как у канадского исполнителя, а также спародировал несколько сцен из клипов артиста. Музыкальное оформление видео — песня The Weeknd под названием «Blinding Lights».

Сегодня, 13 августа «Зенит» объявил о подписании контракта с Клаудинью сроком на пять лет.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=aY3ZCS0aqpQ

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Иван Торопцев все материалы автора

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