«Зенит» представил новичка Клаудинью в стиле клипов The Weeknd
10:36
«Зенит» представил нового полузащитника команды Клаудинью в стиле клипов певца The Weeknd.
В ролике, опубликованном на официальном YouTube-канале команды из Санкт-Петербурга 24-летний бразилец примерил темные очки и пиджак, как у канадского исполнителя, а также спародировал несколько сцен из клипов артиста. Музыкальное оформление видео — песня The Weeknd под названием «Blinding Lights».
Сегодня, 13 августа «Зенит» объявил о подписании контракта с Клаудинью сроком на пять лет.
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