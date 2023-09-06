Губерниев: «Павлюченко слабый и никчемный, вся страна это видела. Ему нужно к психиатру»

Губерниев заявил, что Павлюченко никчемный и ему надо обратиться к психиатру

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова бывшего футболиста сборной России Романа Павлюченко, который назвал его хамом после звонка во время съемок YouTube-шоу «Ну, так нельзя».

Губерниев в рамках розыгрыша пообещал Павлюченко «в прямом эфире задавить интеллектом, размазать, расплющить и сделать из него полное говно». В ответ экс-футболист назвал комментатора дебилом и повесил трубку.

«Павлюченко просто слабый и никчемный. Это было задание в конкурсе. Если он в шоке, то ему нужно к психиатру. Я желаю ему скорейшего выздоровления. То, что он слабый, видела вся страна в шоу Слуцкого и Дзюбы. В каком он там находится шоке? Надеюсь, доктора ситуацию выправят», — приводит слова Губерниева Sport24.

Также комментатор назвал Павлюченко пустышкой и заявил, что не намерен приглашать его в эфир.

41-летний Павлюченко осенью 2022 года завершил профессиональную карьеру. Он выступал за ставропольское «Динамо», «Ротор», «Урал», «Спартак», «Локомотив», «Арарат», «Кубань» и «Тоттенхэм».