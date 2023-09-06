Дасаев посоветовал российским вратарям тренироваться по советской системе

Экс-голкипер «Спартака» Ринат Дасаев считает советскую систему тренировок лучшей в мире.

«Они работают по нашей советской системе, наша вратарская школа была лучшая в мире. Поэтому молодые пусть работают, не говорят ничего, а тренируются по этой системе. Мне бы хотелось им это пожелать. Это школа, которая была лучшей в мире, я благодарен ей. И Кафанову, и Хапову, который работает в «Локомотиве», и в ЦСКА по ней работает Крамаренко. Они работают очень хорошо по нашей системе», — приводит ТАСС слова Дасаева.

Дасаев является двукратным чемпионом СССР в составе «Спартака» и серебряным призером чемпионата Европы 1988 года.