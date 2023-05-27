Соболев поздравил жену с днем рождения строчками из песни Скриптонита

Форвард «Спартака» Александр Соболев поздравил свою супругу Елену с днем рождения.

26-летний россиянин опубликовал пост в Telegram-канале, выложив фото с текстом песни «Космос» Скриптонита.

В текущем сезоне Соболев провел 26 матчей в РПЛ, в которых забил 13 голов и сделал 6 результативных передач. Также на его счету два гола и передача в пяти играх Кубка России.