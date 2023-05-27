Гаджиев объяснил, почему Баринов продлил контракт с «Локомотивом»

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев объяснил, почему полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов решил продлить контракт с клубом.

«Думаю, что у Баринова не было однозначного решения по поводу переезда в Европу, поэтому хавбек подписал новый контракт с «Локомотивом». Жизнь постоянно вносит какие-то коррективы. Плюс контракт не ограничивает возможность Баринова уехать в другой чемпионат, он лишь позволит в случае трансфера железнодорожникам заработать. Если будет предложение, то полузащитник поедет. У «Локомотива» достаточно серьезные намерения на следующий сезон, клуб хочет побороться за медали. Поэтому и сохранили в составе Баринова», — приводит Betonmobile слова Гаджиева.

Баринов — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2022/23 он забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 33 матчах за команду во всех турнирах.

В среду, 24 мая Баринов подписал новый контракт с «Локомотивом» до конца июня 2026 года.