Семак рассказал об общении со Станковичем: «Мне небезразлична его судьба»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы в товарищеском матче над «Црвеной Звездой» (3:1) рассказал, о чем пообщался с Деяном Станковичем, который возглавляет сербскую команду.

— Пообщались ли с Деяном Станковичем?

— Да, конечно. Соскучились. Немного пообщались перед матчем.

— Что он вам сказал?

— Поздравил с победой. Пожелал удачи в нашей нелегкой тренерской доле. Я ему тоже пожелал удачи. Смотрим, переживаем. Нас связывают хорошие отношения. Мне небезразлична его судьба, его работа. Так же как, думаю, и моя для него.