Источник: Урунов готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в «Химки»

Урунов готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в «Химки»

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Полузащитник «Спартака» Остон Урунов может перейти в «Химки», сообщает Eurostavka.ru.

По информации источника, 21-летний узбек готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в подмосковный клуб.

Отмечается, что «Химки» ждут отмены бана на регистрацию игроков для подписания полузащитника.

Контракт Урунова с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.