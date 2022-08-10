Источник: Урунов готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в «Химки»
Урунов готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в «Химки»
Полузащитник «Спартака» Остон Урунов может перейти в «Химки», сообщает Eurostavka.ru.
По информации источника, 21-летний узбек готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в подмосковный клуб.
Отмечается, что «Химки» ждут отмены бана на регистрацию игроков для подписания полузащитника.
Контракт Урунова с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
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|0
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|10
|
3
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|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
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|
6
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|2
|2
|0
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|8
|
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|2
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|5
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|2
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|
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|
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|0
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|
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|0
|2
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|2
|
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|4
|0
|2
|2
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|2
|
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|4
|0
|1
|3
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|1
|
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|Урал
|4
|0
|0
|4
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|0
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|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
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ЖК
|Г
|
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Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
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|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
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|И
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|Ж
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