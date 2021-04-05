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Тренер «Зенита» Семак рассказал, что думает о вакцинации

10:00
Сергей Семак. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Семак. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к прививкам от коронавируса.

Ранее, 2 апреля, немецкий тренер «Динамо» Сандро Шварц сообщил, что привился от covid-19 российской вакциной «Спутник V».

— Я уже говорил, что привился, для меня это логичный шаг, — говорит Семак. — При этом никакого давления на игроков или на моих коллег по штабу с моей стороны нет и быть не может. Каждый сам должен решить для себя, как поступать. Знаю всех, кто у нас уже вакцинировался, но фамилии называть не стану.

(Георгий Кудинов)

Полностью интервью с Сергеем Семаком читайте здесь

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