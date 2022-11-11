Промес и Депай выпустили новую песню и клип

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Голландские футболисты Квинси Промес и Мемфис Депай записали новую совместную песню.

Он записали трек в соавторстве с группой SFB. Трек получил название TAT TAT.

11 ноября на YouTube появился официальный клип на эту музыкальную композицию.

Отметим, что ранее Промес и Депай вместе уже снимались в музыкальном клипе.

Напомним, что Промес играет за российский «Спартак», Депай — за испанскую «Барселону».