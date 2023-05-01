Ольга Смородская: «Локомотиву» нужно еще работать и работать, чтобы вернуться в прежнюю форму»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об игровой форме железнодорожников.

«Победа «Локомотива» над «Химками» не означает, что железнодорожники вернулись в прежнюю форму. Подмосковная команда слишком слабая, победа над ней ничего не означает. «Локомотиву» нужно еще работать и работать. Железнодорожникам надо продлевать контракт с Дзюбой, но я считаю, что не более чем на один год», — цитирует Смородскую Metaratings.ru.

В матче 25-го тура чемпионата России «Локомотив» обыграл «Химки» со счетом 5:1. Дзюба отметился дублем в этой встрече. На данный момент московская команда занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка.