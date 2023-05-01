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Ольга Смородская: «Локомотиву» нужно еще работать и работать, чтобы вернуться в прежнюю форму»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об игровой форме железнодорожников.

«Победа «Локомотива» над «Химками» не означает, что железнодорожники вернулись в прежнюю форму. Подмосковная команда слишком слабая, победа над ней ничего не означает. «Локомотиву» нужно еще работать и работать. Железнодорожникам надо продлевать контракт с Дзюбой, но я считаю, что не более чем на один год», — цитирует Смородскую Metaratings.ru.

В матче 25-го тура чемпионата России «Локомотив» обыграл «Химки» со счетом 5:1. Дзюба отметился дублем в этой встрече. На данный момент московская команда занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка.

Источник: https://metaratings.ru/news/smorodskaya-lokomotivu-nuzhno-eshe-rabotat-i-rabotat-chtoby-vernutsya-v-prezhnyuyu-formu-247612/
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
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Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

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