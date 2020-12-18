Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала «СЭ» возможные изменения в руководстве клуба.

— Мещеряков же ушел из РЖД, — заявила Смородская «СЭ». — Я думаю, с поста председателя он тоже уйдет на ближайшем совете директоров. Думаю, это уже случившийся факт. А что касается Кикнадзе — не знаю, трудно судить. У него очень сдобная работа, очень много надо всего знать и уметь. Не только в хозяйственной деятельности, но и на трансферном рынке. Очень сложно найти специалиста.

По итогам 19-ти туров Тинькофф РПЛ «Локомотив» занимает 8-е место в турнирной таблице, проиграв в заключительном туре 2020-го года «Химкам» (2:3). В группе Лиги чемпионов «Локо» занял последнее место, набрав 3 очка.

(Константин Колмаков)