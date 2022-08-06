Смородская о «Спартаке»: «Абаскаль удивляет, я поражена. Ноунейм-тренер, но молодец»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила работу нового главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Сегодня, 6 августа красно-белые обыграли «Урал» (2:0) в матче 4-го тура РПЛ и одержали третью победу подряд.

«Судить рано, прошло пока всего только четыре тура. Но я за «Спартак» очень рада и поздравляю команду. Абаскаль очень удивляет, я поражена. Это ноунейм-тренер, но команда выглядит неплохо, молодец мужик.

Может ли этот «Спартак» бороться за чемпионство? Рано об этом говорить. Рано. Пусть «Спартак» с топами поиграет. По «Оренбургу» и «Уралу» не стоит судить», — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года. Он сменил итальянца Паоло Ваноли, который работал в клубе с декабря 2021 года и выиграл с командой БЕТСИТИ Кубок России.