Литвинов: «У Мозеса проблемы с ахиллом. Ему сделают МРТ»

Читать «СЭ» в

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал травму хавбека красно-белых Виктора Мозеса.

«У Мозеса проблемы с ахиллом. Ему сделают МРТ», — сказал Литвинов «РБ Спорт».

Мозес вышел в стартовом составе москвичей на выездной матч четвертого тура РПЛ с «Уралом» (2:0), однако футболисту пришлось досрочно покинуть поле еще в первом тайме из-за повреждения.

После окончания матча нигериец покинул стадион в Екатеринбурге на костылях.